Oranje-international meldt zich af bij Advocaat

Bondscoach Dick Advocaat heeft zijn definitieve selectie voor de interlands van Oranje tegen Wit-Rusland en Zweden nog niet bekendgemaakt, maar De Kleine Generaal heeft nu al een afmelding ontvangen. Verdediger Bruno Martins Indi is geblesseerd geraakt en komt sowieso niet in actie voor het Nederlands elftal.



Oefenmeester Mark Hughes van Stoke City maakte afgelopen vrijdag al bekend dat Martins Indi een liesblessure had opgelopen. Na onderzoek in het ziekenhuis laten de Potters nu weten dat de oud-Feyenoorder twee tot drie weken zal moeten revalideren. En dat betekent dus gelijk dat Advocaat ook geen beschikking zal hebben over de stopper.



De bondscoach heeft wel een hoop andere opties, want de volgende verdedigers verdienden allemaal een plekje in de voorselectie van Oranje: Nathan Aké (AFC Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio).





MH: Bruno Martins Indi is likely to be out for 2/3 weeks with a groin injury. — Stoke City FC (@stokecity) September 29, 2017