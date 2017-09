Van Dijk: hij is een geweldige spits, als hij fit is

Centrumverdediger Virgil van Dijk timmert nog steeds hard aan de weg in de Engelse Premier League. De stopper heeft al heel wat spitsen tegenover zich gehad, maar als hij door de Engelse media gevraagd wordt wie hij de beste goalgetter van de competitie vindt, geeft hij een opvallend antwoord.



In gesprek met het medium The Daily Mirror wijst de Oranje-international naar een speler van Liverpool. "Ik denk Daniel Sturridge, als hij fit is. Hij is een geweldige spits. En Sergio Agüero, niet te vergeten. Hij is ook fantastisch, zoals je weet."



Van Dijk heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt in het populaire voetbalspel FIFA. Zijn nieuwe rating is namelijk 83. "Ik had een rating van 79, dus het is een stuk verbeterd. Maar het kan nog beter. Ik heb alles gezien en ik denk dat mijn snelheid nog wel wat hoger kan zijn. Het is wel prima voor een centrale verdediger, maar als er iets verbeterd moet worden, is het mijn snelheid."