'Everton lijkt op het Manchester United van Van Gaal'

Oefenmeester Ronald Koeman krijgt het dit seizoen maar niet op de rit bij zijn club Everton. De Zaandammer en zijn ploeg speelden met 2-2 gelijk in de Europa League tegen het kleine Apollon Limassol en krijgen nu bijzonder veel kritiek te verduren. Analyticus Martin Keown is niet onder de indruk.



De oud-speler van Arsenal zegt bij BT Sport: "Het zou interessant zijn om Rooney na de wedstrijd aan te spreken, want voelt het voor hem weer alsof hij onder Van Gaal bij Manchester United speelt? Daar lijkt het namelijk wel op. De voorhoede van Manchester United verloor zijn flair toen Van Gaal kwam, iets wat een traditie bij de club was geworden. Rooney leek het meest te lijden onder het leiderschap van Van Gaal"



Keown gaat verder: "Dit Everton lijkt op het langzame Manchester United van een aantal jaar geleden. Daarnaast vraag ik me af of Ronald Koeman wel zijn beste spelers gebruikt. Kevin Mirallas en Ademola Lookman zaten op de bank en zij zijn goede dribbelaars. Ze hebben pas vier doelpunten gemaakt, het lijkt of ze een beetje flair voorin missen."