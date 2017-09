'Seedorf na Ajax-gerucht op weg naar Engeland'

Clarence Seedorf gaat mogelijk weer als trainer. De 41-jarige Nederlander heeft al een rondleiding gehad bij League One-club Oldham Athletic, dat de belangstelling heeft bevestigd aan The Daily Mirror.



De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan is beschreven als 'een van de kandidaten om manager te worden' in Oldham. Seedorf, die ook aan Ajax is gelinkt, moet aan de bak indien het tot een samenwerking komt. De club staat 23ste op het derde niveau in Engeland.



Seedorf ging in januari 2014 aan de slag als hoofdtrainer van AC Milan, maar al na vier maanden kwam hij op straat te staan. De oud-international koos zijn eigen weg als beginneling en de moeizame resultaten werden hem daardoor fataal. Ook werkte hij enige tijd in China.





Clarence Seedorf hoogstwaarschijnlijk naar Oldham Athletic https://t.co/KCE6GcjlB4 pic.twitter.com/RnEEVZgWUG — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 september 2017