Fraser: "Van mijn spelers moeten ze echt afblijven"

Twee Vitesse-supporters zijn na de 3-0 nederlaag tegen OGC Nice verhaal komen halen bij de kleedkamer. Trainer Henk Fraser was daar na afloop zeer boos over.



"Het waren twee heren die er ineens tussendoor komen op een moment dat mijn spelers even hun familie bezoeken. Ze stonden te schreeuwen", zo reageert Fraser tegenover Omroep Gelderland. "Kijk, ik respecteer emoties die heb ik namelijk ook. Daarom heb ik er ook gereageerd. Ja, ik was wel echt even boos."



Fraser voegt toe: "Van mijn spelers moeten ze echt afblijven. Je moet respect hebben voor de spelers vind ik. Als ze de kantjes er vanaf lopen, dan heb je misschien recht van spreken. En dat ze bij de beker reageren vind ik logisch. Het zou zelfs raar zijn als dat niet was gebeurd. Dan had ik dat niet begrepen. Maar het moet wel binnen de perken blijven."