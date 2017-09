Koeman ziet Everton morsen, Lyon en Atalanta gelijk

Ronald Koeman heeft donderdagavond een flinke knauw gekregen in de Europa League. Everton leek drie punten te bemachtigen op Goodison Park, maar de tien van Apollon Limassol pakten alsnog een punt: 2-2.



Everton kwam binnen het kwartier op achterstand via Adrian Sardinero, maar even later maakte Wayne Rooney gelijk na een vreselijke blunder bij de Cyprioten. Invaller Nikola Vlasic maakte na 66 minuten de 2-1 in Liverpool. Op dat moment stond Davy Klaassen ook net klaar om in te vallen.



De rode kaart van Valentin Roberge leek beslissend, maar Hector Yuste perste er toch nog een punt uit voor de manschappen uit Limassol. In dezelfde groep bleven Kenny Tete en Memphis Depay ondanks een goal van Bertrand Traoré steken op een 1-1 gelijkspel tegen Atalanta Bergamo, met Hans Hateboer en Marten de Roon.



Overige uitslagen:

FC Astana - Slavia Praag 1-1 (A)

Maccabi Tel Aviv - Villarreal 0-0 (A)



Partizan Belgrado - Dynamo Kiev 2-3 (B)

Skenderbeu - Young Boys 1-1 (B)



SC Braga - Istanbul Basaksehir 2-1 (C)

Ludogorets - TSG 1899 Hoffenheim 2-1 (C)

Opmerking: winnende goal Jody Lukoki



AC Milan - Rijeka 3-2 (D)

AEK Athene - Austria Wien 2-2 (D)



FC Sheriff - FC Kopenhagen 0-0 (F)

Lokomotiv Moskou - Zlin 3-0 (F)