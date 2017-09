Burenruzie wekt onbegrip: "Dat is toch niet zo?"

De Grolsch Veste is vrijdagavond het decor van de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Twente en Heracles Almelo. Een belangrijke strijd om de benodigde punten, maar ook een duel om de eer.



Er is namelijk sprake van een echte derby. Er is alleen één nuance: dat gevoel is maar deels aanwezig. "Ik vind het zo zonde dat overal ter wereld derby's de mooiste wedstrijden zijn. Maar we doen hier altijd alsof het alleen gaat om de punten, het is een wedstrijd zoals alle andere wedstrijden. Dat is toch niet zo?", zo stelt Fardau Wagenaar van TC/Tubantia.



Wagenaar gokt op een 1-2 uitslag. "Het wordt natuurlijk wel tijd dat Heracles eens in de Veste wint. Heracles is ongeveer de favoriete tegenstander van Twente." Leon ten Voorde draait de voorspelling om en zegt 2-1.