Vitesse staat ook na de tweede groepswedstrijd in de Europa League nog op nul punten. Op bezoek bij OGC Nice werd een tamelijk kansloze 3-0 nederlaag geleden, zo vond ook Remko Pasveer.



"Als je ziet hoe makkelijk zij spelen, dan zie je dat ze veel klasse hebben", laat de goalie weten aan FOX Sports. "Als je vlak voor rust 2-0 tegen krijgt, weet je dat je het Europees gezien lastig krijgt. Anders ga je maar met 1-0 de kleedkamer in en liggen er nog dingen open."



Kort voor rust scoorde Nice opnieuw. "Bij 2-0 is het Europees gezien lastig om wat voor elkaar te krijgen." De oud-PSV'er baalt dan ook enorm. "Uiteindelijk hebben we wat kansen gehad en moeten we ook reëel zijn. Zij hebben ons laten voetballen. In de omschakeling vlogen ze er dan uit. Dat kunnen zij goed. Wat dat betreft heb ik een ander gevoel dan na Lazio."



Over het uitvallen van de lichtinstallatie zei hij: "Dat is apart. Ik heb het nog niet vaak meegemaakt. Ik ging er vanuit dat het wel goed zou komen. Gelukkig hebben we het uit kunnen spelen."