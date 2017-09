PSV kan als lijstaanvoerder het thuisduel met Willem II tegemoet treden. Op papier is een overwinning vereist, maar Marco Timmer durft zijn geld niet zomaar op de Eindhovenaren in te zetten.



"In deze onvoorspelbare Eredivisie is dat een wedstrijd waarin je je eigenlijk af moet vragen wat dat gaat worden", stelt Timmer van Voetbal International. "Terwijl PSV een hele mooie serie heeft thuis. Ze kunnen de vijftiende thuiszege op rij boeken en dat moet ook. Ze moeten gewoon winnen."



"Maar de 1-7 tegen Utrecht is alleen maar mooi als je ook thuis van Willem II wint. Het is de vraag of dit PSV het spel kan maken tegen een tegenstander die zich helemaal ingraaft en of ze net zo makkelijk kunnen scoren als dat ze tegen FC Utrecht hebben gedaan", aldus de clubwatcher.