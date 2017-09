Vitessenaar geslachtofferd: "Ik weet niet waarom"

Alexander Büttner kijkt met een rotgevoel terug op de Europa League-wedstrijd tegen OGC Nice. Vitesse verloor met 3-0 in Frankrijk en de verdediger bleef halverwege in de kleedkamer achter.



"We wisten dat het moeilijk zou worden vandaag", vertelt Büttner aan Omroep Gelderland. "De 2-0 valt ook op een vervelend moment, als je met 1-0 de rust in gaat zou je nog kunnen denken dat het kan."



Zowel de 1-0 als de 2-0 mag de Doetinchemmer zich aanrekenen. Met name de eerste. "Miazga ging het duel aan en toen was ik even weg. Het was mijn man, maar door het duel was het moeilijk om die bal nog te winnen."



Büttner bespreekt ook de wissel. "Ik weet niet waarom, dat moet je maar aan hem vragen. Maar ik ben niet heel erg in de problemen gekomen tegen Saint-Maximin. Het is wel een hele goede voetballer en hij scoort, maar toen was ik in een voorwaartse beweging."