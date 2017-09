Ajacied omcirkelt duel: "Een klein beetje hoop"

Ajax geldt als club waar talenten de kans krijgen en op dat scenario hoopt ook Noussair Mazraoui. In het beloftenteam maakte hij al zijn minuten, maar hét streven is natuurlijk om dit seizoen te debuteren.



Door zijn veelzijdigheid kan dat op meerdere posities. "Als de boys van Ajax 1 terugkomen, blijf ik altijd spelen, omdat ik multifunctioneel inzetbaar ben", zo vertelt hij op de clubwebsite. "Als rechtsbuiten kreeg ik tegen Telstar in de eerste 20 minuten niet zo vaak de bal. Dus ging ik mijn geluk op het middenveld beproeven."



Mazraoui denkt dat het bekerduel met ASV De Dijk mogelijk een ideaal moment is. "Natuurlijk is er een klein beetje hoop dat je kan debuteren. Maar als ik er niet bij zit, ben ik niet teleurgesteld. Ik heb geduld en blijf wachten op m'n kans. Wanneer de tijd rijp is, komt die kans vanzelf wel."