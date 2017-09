'Robben speelde belangrijke rol bij ontslag Ancelotti'

Arjen Robben zou een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming om Carlo Ancelotti te ontslaan. Voorzitter Uli Hoeness heeft bevestigd dat er vanuit de spelersgroep serieuze weerstand is ontstaan.



"Als coach kun je het je niet veroorloven om je belangrijkste spelers als tegenstander te hebben", zo zou Hoeness volgens Westfalenpost hebben uitgelegd. "Ik heb in mijn leven geleerd dat niets gevaarlijker is dan een vijand in je eigen bed. Daardoor hebben we wel moeten ingrijpen."



Robben zat op de bank in de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De Nederlander zou zijn onvrede hebben geuit, net als Franck Ribéry, Jérôme Boateng, Mats Hummels en Kingsley Coman. "Er waren vijf spelers tegen hem. De situatie was onhoudbaar."



Willy Sagnol neemt de werkzaamheden over totdat er 'een definitieve oplossing' is gevonden.