City-speler bevestigt: "Joining Injury FC"

Vleugelverdediger Benjamin Mendy vertrok in de afgelopen zomer voor bijna 60 miljoen euro van het Franse AS Monaco naar de Premier League-topclub Manchester City. De Fransman speelde in de voorbije wedstrijden van City behoorlijk goed, maar nu is hij zwaar geblesseerd geraakt: hij heeft waarschijnlijk zijn kruisband gescheurd.



In gesprek met The Independent zegt coach Josep Guardiola: "Ik leef enorm met hem mee. Het is voor hem heel frustrerend. Later deze week zal er een onderzoek volgen in Barcelona en dan weten wat er aan de hand is. Maar ik ben er zeker van dat we Benjamin langer kwijt zijn dan we verwacht en gehoopt hadden."



De Spanjaard wil nog niet praten over eventuele vervanging, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe speler. "Dat zien we dan wel. We hebben momenteel genoeg vervangers in onze selectie. Danilo, Fabian Delph, Fernandinho en ook Oleksandr Zinchenko (vorig jaar nog actief voor PSV, red.) kunnen ook linksback spelen."



Update 20:40 uur

Benjamin Mendy heeft zijn maandenlange afwezigheid inmiddels bevestigd. Het gaat inderdaad om een zware kruisbandblessure. De verdediger van Manchester City is zijn humor echter niet verloren en grapt op huurbasis naar 'Injury FC' te vertrekken.





Bad news guys 😞 ll be joining Injury FC on loan for a couple monthes with ruptured ACL... but will be back soon & stronger hopefully 🙏🏾 — Benjamin Mendy (@benmendy23) September 28, 2017