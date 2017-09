Feyenoorder put hoop: "Toen speelden we daar geweldig"

Na nederlagen tegen Manchester City (0-4), PSV (1-0), NAC Breda (0-2) en Napoli (3-1) is de druk bij Feyenoord groot. Tussendoor werd alleen een zwaarbevochten zege geboekt in de KNVB Beker, waardoor een goed resultaat bij AZ eigenlijk noodzakelijk is.



Jens Toornstra beaamt dat de landskampioen het momenteel moeilijk heeft. "Blijkbaar zitten we in zo'n periode", zo laat de middenvelder weten aan het Algemeen Dagblad. De personele problemen spelen ook nog een rol, maar hij maakt zich geen zorgen voor het bezoek aan Alkmaar.



Toornstra concludeert: "Vorig jaar gingen we ook naar AZ in een periode dat mensen en pers ons al afschreven. Toen speelden we daar geweldig." Op 11 december 2016 won de ploeg met 0-4 in Alkmaar.