UEFA voegt hoofdstuk toe aan Nederlandse bekersoap

De situatie rond FC Lisse en HSV Hoek begint nu echt op een soap te lijken. De KNVB had de strafschoppenserie opnieuw ingepland voor woensdag 4 oktober, maar na inmenging van de UEFA is dat nu een week later op 11 oktober.



Op 4 oktober staat in Lisse namelijk ook de EK-kwalificatiewedstrijd gepland tussen de Onder 19-teams van Hongarije en Slovenië. Het was de bedoeling om na afloop de strafschoppen te laten overnemen, maar dat is voor de Europese voetbalbond niet bespreekbaar.



Daarnaast zit de datum te dicht op de uitspraak van de voorzieningenrechter. Aanstaande maandag dient namelijk het kort geding dat door FC Lisse is aangespannen. De winnaar van de eerste strafschoppenreeks hoopt via de rechter te voorkomen dat de penaltyreeks opnieuw moet.



De winnaar speelt in de tweede ronde tegen Heracles Almelo.