Doemscenario voor AZ-parel: "Dat wist ik meteen"

Calvin Stengs had zijn talent dit seizoen willen onderstrepen, maar in de eerste competitiewedstrijd sloeg het noodlot direct toe: een gescheurde voorste kruisband. Voor het AZ-talent (18) een enorme klap.



"Ik heb alles een plek kunnen geven. Nu moet ik steeds kleine doelen stellen en terugkomen", vertelt Stengs voor de camera van AZ TV. Dat laat nog enige tijd op zich wachten, want de blessure heeft normaal gesproken zijn seizoen al beëindigd.



Stengs wist direct dat het foute boel was. "Dan lig je daar en weet je dat je niet meer op kunt staan. Dat wist ik meteen, ook al heb ik dit nog nooit meegemaakt." Na een operatie in Amerika is hij 'blij' om weer in eigen land te zijn. "Hier kan ik verder herstellen, bij AZ. Dicht op het team, dat vind ik heel fijn."