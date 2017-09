Neymar: hij gaat wedijveren om de Ballon d'Or

Er is een klik tussen Neymar en Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain, dat hebben we op woensdagavond in de wedstrijd tussen de Fransen en Bayern München wel kunnen zijn. De Braziliaan en de Fransman kunnen goed met elkaar opschieten, zo bevestigt Neymar.



In de Franse media zegt de duurste speler ter wereld: "Ik voel me bevoorrecht om naast Mbappé te spelen. Hij is nog steeds een kind, maar hij is een geweldige speler. Op het veld beweegt hij al alsof hij dertig jaar is. Hij is zo volwassen en zo compleet."



Neymar gaat verder: "Hij is een speler die verdedigers altijd veel pijn kan doen. Hij gaat zeker wedijveren om de Ballon d'Or." De Braziliaan denkt dat Paris Saint-Germain de Champions League kan winnen. "We hebben een geweldig team van zeer hoog niveau. We dromen over het winnen van de Champions League, wij zijn ook een van de beste ploegen in het toernooi."