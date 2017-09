'Opvallende naam op lijstje Ajax: opvolger Keizer'

Oefenmeester Marcel Keizer heeft het zwaar bij Ajax, maar mag vooralsnog aanblijven in de Johan Cruijff ArenA. Dat kan echter veranderen als de Amsterdammers nog een paar slechte resultaten neerzetten. Achter de schermen heeft de technische leiding in ieder geval een lijstje met daarop namen van mogelijke nieuwe coaches klaarliggen.



Eerder konden we al lezen dat Ajax de trainersmarkt verkende en het Italiaanse medium Tuttomercatoweb weet dat de naam van Clarence Seedorf zeker gevallen is in onze hoofdstad. Het is niet bekend of hij de eerste optie is dan wel de laatste, maar de naam van de oud-international van Oranje zou in ieder geval op de shortlist van Ajax staan.



Er is nog niet zo heel veel gespeculeerd over de mogelijke opvolger van Keizer, maar de fans van Ajax kwamen rond de wedstrijd tegen Vitesse wel op de proppen met Frank de Boer als optie. Het is bekend dat Michael Laudrup in de zomer aangedragen werd door directeur spelerszaken Marc Overmars, maar de Deen had in het verleden een financieel geschil met de Eredivisie-topclub.