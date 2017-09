'Iedereen verklaart het 4-3-3-systeem maar heilig'

een systeem heilig verklaren vind ik sowieso onzin. het systeem dat je speelt is afhankelijk van het spelersmateriaal dat je voor handen hebt

Dat klopt, ze zeggen wel dat 4-3-3 is achterhaald (vind ik onzin overigens), maar het ligt aan het niveau van de Nederlandse spelers en clubs.. Dan kun je allerlei andere systemen gaan spelen, maar dan ga je er alsnog af.. Daarom kun je beter vasthouden aan onze huisstijl imo, zo worden onze spelers opgeleid, al decennia lang.. Bijna alle grote clubs en landen hebben ons gekopieerd (met succes) en dan moeten wij ineens anders gaan spelen ? Is toevallig een keer goed gegaan op het WK omdat Robben in bloedvorm was, maar toch uiteindelijk de wedstrijden werden gewonnen toen er weer op 4-3-3 werd overgeschakeld, op de wedstrijd tegen Spanje na..Af en toe kun je in een moeilijke wedstrijd natuurlijk wel wat meer verdedigende nunances aanleggen.. En wij moeten onze jeugd beter/anders opleiden, meer kijken naar het individu dan alleen maar eenheidsworsten creeeren..