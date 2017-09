'Nainggolan speelt in 2018 bij grootmacht'

Middenvelder Radja Nainggolan is op dit moment eigenlijk dé ster van het Italiaanse AS Roma. Onlangs verlengde hij zijn contract in de Italiaanse hoofdstad Rome, maar mogelijk vertrekt hij binnenkort dan toch bij de ploeg van onder meer de Nederlanders Rick Karsdorp en Kevin Strootman.



Het medium The Sun weet namelijk dat de Belg de volgende grote aankoop van coach José Mourinho bij Manchester United moet worden. Michael Carrick van de Red Devils is behoorlijk op leeftijd en houdt het vermoedelijk niet lang meer uit. Het plan van de Portugese oefenmeester is dat de Engelsman in 2018, in de winter- of de zomertransferperiode, vervangen wordt door Nainggolan.



United gaat vermoedelijk weer met geld smijten in de aankomende transferperiodes. Zo zal de hierboven genoemde Belg bepaald niet weinig kosten, maar ook richten de Engelsen zich op Antoine Griezmann van Atlético Madrid. Bovendien wordt de situatie van Gareth Bale bij Real Madrid eveneens nauwgezet in de gaten gehouden.