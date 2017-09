Mourinho lyrisch: indrukwekkende cijfers Lukaku

Spits Romelu Lukaku doet het vooralsnog geweldig bij zijn nieuwe club Manchester United, dat hem in de zomer voor 85 miljoen euro overnam van het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman. Ook in het Champions League-duel van United tegen CSKA Moskou scoorde de Belg, twee keer maar liefst.



Oefenmeester José Mourinho is dan ook blij met de aanwezigheid van de Rode Duivel in zijn selectie, zo vertelt hij aan de Engelse media. "Romelu heeft indrukwekkende cijfers. Wij weten hoe goed hij is. Hij kan veel doelpunten maken en nu hij in zo'n enorm goede ploeg speelt wordt dat nog gemakkelijker voor hem. Hij maakt bijna elke wedstrijd belangrijke doelpunten voor ons."



Lukaku zelf zegt: "Ik probeer mezelf nog steeds te verbeteren. Ik wil leren van de fouten die ik vorig seizoen heb gemaakt om nog beter te worden. Ik kan ook echt nog veel beter dan ik nu laat zien. Ik ben naar Manchester United gekomen om prijzen te winnen en daar geef ik alles voor."