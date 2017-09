'Amrabat belt met bondscoach van Marokko'

De prestaties van de Eredivisie-topclub Feyenoord vallen momenteel niet mee, maar Sofyan Amrabat is misschien wel een klein lichtpuntje te noemen. De KNVB wil de multifunctionele voetballer graag inlijven voor Oranje, maar hij zou ook nog voor Marokko kunnen kiezen ...



Bondscoach Hervé Renard maakte onlangs zijn selectie bekend voor de aankomende wedstrijden van het Noord-Afrikaanse land en de naam van de Feyenoorder vonden we niet terug in het lijstje. Het medium Lions de Atlas weet dat dat op verzoek van de speler zelf is gebeurd. Amrabat zou gebeld hebben met de keuzeheer van Marokko met het verzoek: selecteer mij alsjeblieft niet.



Het is onbekend of de middenvelder zijn keuze gewoon wil uitstellen of dat hij meer voelt voor een interlandcarrière bij het Nederlands elftal. Op vrijdag maken de beide bondscoaches Dick Advocaat van Oranje en Art Langeler van Jong Oranje hun selecties bekend en als de naam van Amrabat daarbij genoemd wordt, mogen we aannemen dat hij toch voor Nederland gekozen heeft.