'De Boer krijgt nieuws van RSC Anderlecht'

Na de ontslagen van Frank de Boer bij Crystal Palace en René Weiler bij RSC Anderlecht werd de naam van de oud-international van Oranje gelijk genoemd in de Belgische hoofdstad Brussel. Daar lijkt nu duidelijkheid over te bestaan: Het Laatste Nieuws bericht dat Anderlecht kiest voor een andere coach.



De wegen van oefenmeester Hein Vanhaezebrouck en zijn club AA Gent scheidden onlangs in goed overleg, maar naar verluidt kreeg de Belg ongeveer 2 miljoen euro aan 'oprotpremie' mee van zijn oude werkgever. Lang hoeft de trainer niet te treuren, want volgens de laatste berichten gaat hij dus aan de slag bij Anderlecht. Herman van Holsbeeck, de sportief directeur van de Brusselaars, denkt dat Vanhaezebrouck de ideale trainer is voor de Jupiler Pro League-topclub en gaat dus voorbij aan De Boer.



De laatstgenoemde heeft echter een behoorlijk aantal andere opties. Zo zou hij reeds gecontacteerd zijn door de Spaanse clubs Deportivo La Coruña en Las Palmas. Ook AA Gent wordt voorzichtig in verband gebracht met de voormalige coach van Internazionale en Ajax.