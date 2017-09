Toornstra over penaltymisser: "Ik deed aan kansberekening"

Feyenoord ging dinsdagavond op bezoek bij SSC Napoli met 3-1 onderuit. Jens Toornstra kon in de tweede helft vanaf de penaltystip de marge verkleinen naar één, maar hij wist de doelman van de Italianen niet te verschalken.



"Ik had vooraf de penalty's van Reina bekeken, in negentig procent van de gevallen koos hij voor de andere hoek. Daarom had ik van tevoren al besloten dat ik daar zou schieten", vertelt de Feyenoorder aan Nu.nl.



"Normaal neem ik strafschoppen vaak op intuïtie, nu deed ik aan kansberekening. Helaas pakte dat verkeerd uit. In principe zat de bal goed in de hoek, maar hij dook de goede kant op", aldus Toornstra.