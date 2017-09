Robben baalt: "Vandaag was het me niet gegeven"

Bayern München ging woensdagavond op bezoek bij Paris Saint-Germain met 3-0 onderuit. Bij de Duitsers mocht Arjen Robben twintig minuten invallen. Na afloop was de Oranje-international niet tevreden.



"Vandaag was het me niet gegeven", vertelt de aanvaller aan Ziggo Sport. "Paris Saint-Germain kwam snel op voorsprong. Dat was voor ons het slechtst denkbare scenario. In de counter zijn zij levensgevaarlijk en dodelijk effectief. Daarna kregen we wel veel voorzetten en corners. Het zat er niet in."



Er komt een belangrijke periode aan voor Robben en Oranje. Over anderhalve week speelt Nederland in de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland en Zweden. "Fysiek ben ik beter dan een maand geleden. Dat gaan we meenemen", aldus Robben.