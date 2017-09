KNVB hoopt op Amrabat: "We zijn in gesprek"

Sofyan Amrabat doet het uitstekend bij Feyenoord en dat is in Marokko uiteraard niet onopgemerkt gebleven. De middenvelder is opgenomen in de voorselectie van het Marokkaanse elftal. Bij de KNVB ziet men de Feyenoorder echter liever in een Oranje-shirt.



''Eigenlijk is dat een onderwerp voor de technisch directeur, maar die is er momenteel niet'', vertelt Art Langeler aan Voetbal International. "Als coördinator nationale jeugdteams heb ik dit dossier opgepakt. We zijn momenteel met elkaar in gesprek."



"Sofyan is een talentvolle speler die van waarde kan zijn voor het Nederlandse voetbal", aldus Langeler. De KNVB hoopt het Hakim Ziyech-scenario hiermee te voorkomen. De creatieve middenvelder werd nooit opgeroepen voor Oranje en koos daarom voor Marokko.