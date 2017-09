Louis van Gaal maakt vanavond zijn debuut als analist namens Ziggo Sports. Hij zit aan tafel in de uitzending rondom het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München.



Van Gaal liet onder meer zijn licht schijnen over de 3-1 nederlaag van Feyenoord gisteravond in Italië. "Feyenoord heeft zes geblesseerde spelers, en dan ook nog vlak voor de wedstrijd. Dan ga je wel een wissel trekken op een teamproces. Dat is ook allemaal niet zo makkelijk. Als je dan ook nog individuele fouten gemaakt, wordt het heel moeilijk", vertelt de ervaren oud-toptrainer.



"Feyenoord is in principe niet heel veel minder dan Napoli, die vond ik ook niet geweldig spelen. Maar ja, die scoren wel uit een kans. En dat doet Feyenoord dus minder, zeker nu Jörgensen er niet bij is."



Verder merkt tafelheer Jack van Gelder op dat Van Gaal zo enorm populair is, overal in Europa. "Als ik zeg ja, dan ben ik arrogant, maar het is gewoon zo. Het is ongelooflijk, het is niet normaal. Het lijkt wel of ik populairder ben geworden sinds ik gestopt ben!"





Louis van Gaal is ongekend populair...😄😄 pic.twitter.com/xr3azCD22S — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 27 september 2017