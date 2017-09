"Word er gek van dat iedereen deze PSV'er nu in Oranje wil"

PSV won afgelopen weekend enorm verrassend met 1-7 van FC Utrecht. Ook analist Hugo Borst keek zijn ogen uit.



"Het was belachelijk. Het had gewoon 2-0 voor FC Utrecht moeten worden. Utrecht heeft aangetoond dat je tegen PSV niet het initiatief moet nemen. Afwachten, dan moeten zij het spel maken en gaan ze fouten maken", vertelt Borst tijdens een uitzending van Betweters.



"Waar ik gek van word, is dat iedereen zegt dat Jürgen Locadia in het Nederlands elftal moet.. Advocaat heeft hem wel opgenomen in de voorselectie, maar vooral om z'n vorm", stelt Borst tot slot.