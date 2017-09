AZ-directeur: "Feyenoord en PSV wilden dat betalen"

AZ verloor afgelopen zomer meerdere belangrijke spelers. Zo vertrok mandekker Derrick Luckassen naar PSV, terwijl ook Feyenoord een aanbieding voor hem had gedaan.



Uiteindelijk gingen de Rotterdammers wél aan de haal met linksback Ridgeciano Haps. "Als spelers de wens kenbaar maken te willen vertrekken, moet je ze niet tegen hun wil hier houden", reageert AZ-directeur Max Huiberts in het Noordhollands Dagblad. "We hadden geluk dat Feyenoord en PSV snel kwamen en wilden betalen wat wij voor ogen hadden. Het was vervelend geweest als Derrick en Ridgeciano de hele voorbereiding bij AZ hadden gezeten."



"Het zijn basisspelers, dus je gaat ze in oefenduels toch opstellen. Nu konden hun vervangers snel worden ingepast", vervolgt Huiberts, die zelf onder meer Marko Vejinovic oppikte. Hij wordt gehuurd, al hoopte AZ op een permanente transfer. "Maar dat wilde Marko niet. Hij wil een jaar lekker voetballen en daarna kijken waar zijn toekomst ligt. Ja, hopelijk bij AZ."