"Harry Kane is misschien wel beter dan Ronaldo"

Centrumspits Harry Kane doet het ook dit seizoen weer geweldig bij zijn werkgever Tottenham Hotspur. De goalgetter heeft al een paar doelpunten gemaakt in de Premier League, maar vooral in de Champions League valt hij op. In het duel tussen de Spurs en APOEL Nicosia scoorde hij een onvervalste hattrick.



Oefenmeester Maurizio Pochettino komt superlatieven tekort over zijn spits: "Cristiano Ronaldo is natuurlijk geweldig, een van de besten ooit. Maar misschien is Kane wel een betere speler op dit moment, omdat hij wat jonger is dan Ronaldo.





2017 - Goals in 2017 so far:

Harry Kane - 34

Southampton - 33

Swansea - 33

Burnley - 32

Watford - 31

Stoke - 28

WBA - 27

C.Palace - 26.

Wow. pic.twitter.com/s7UHotvvfp — OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2017