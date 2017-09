"Vind het een eer dat ik met Frank de Boer wordt vergeleken"

De pas zeventienjarige verdediger Kik Pierie doet het erg goed in het Abe Lenstra Stadion bij sc Heerenveen. De jongeling werd al in verband gebracht met de Eredivisie-topclubs en wat Belgische ploegen, maar zette op dinsdag zijn handtekening onder een nieuw en verbeterd contract in Friesland.



In gesprek met Soccervision zegt Pierie over zijn opmars: "Ik vind het een eer dat ik wel eens met Frank de Boer word vergeleken, want hij is een van de beste verdedigers die Nederland ooit gehad heeft. Maar ik heb nog maar vier wedstrijden in de Eredivisie gespeeld, ik moet het allemaal nog laten zien. Laten we over vijf jaar maar eens kijken waar ik dan sta."



De verdediger staat opeens heel erg in de spotlights: "De aandacht is natuurlijk leuk, maar ik probeer normaal te doen. Met jezelf zijn kom je altijd nog het verst. Ik ben niet zo bezig met wat anderen tegen me zeggen en hoe ze zich tegen me gedragen. Mijn vriendengroep doet normaal tegen me. Ik zie weleens op school of in de stad dat mensen me herkennen, maar ik blijf gewoon hetzelfde."