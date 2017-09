'Ajax moet Belgische oefenmeester aanstellen'

Oefenmeester Marcel Keizer zit toch op de wipstoel bij Ajax. Vooralsnog blijft hij aan bij de Amsterdammers, maar dat kan zomaar veranderen als de Eredivisie-topclub verliest van sc Heerenveen. De Belgische Sporza-televisiepresentator Filip Joos zegt nu dat Ajax maar met Hein Vanhaezebrouck moet bellen, die is immers clubloos.



De coach in kwestie nam onlangs ontslag bij AA Gent en wordt nu in verband gebracht met RSC Anderlecht. "Mocht hij naar Anderlecht gaan, dan zal dat natuurlijk veel inkt doen vloeien. Maar als er iemand sterk genoeg is om dat te overleven, dan is hij het wel. De weg naar Anderlecht zal misschien wel bewandeld worden, maar ik weet niet of Hein Vanhaezebrouck daar zelf wel 100 procent van overtuigd is. Anderlecht wel: mochten ze kunnen, dan zouden ze het meteen doen."



Joos gaat verder: "Rond Hein Vanhaezebrouck is het sowieso boeiend. Anders zorgt hij er zelf wel voor, maar altijd vertrekkende van het voetbal. Ook met fouten, want we moeten hem niet heiliger maken dan de paus.Maar als hij even uit beeld verdwijnt, dan zouden we hem missen. En als ik Ajax was en zie hoe moeilijk Keizer het heeft, dan zou ik toch ook eens aan Vanhaezebrouck denken. Misschien beseffen ze bij Anderlecht ook dat ze geen jaar moeten wachten."