"Niveau van de Eredivisie wordt elk jaar minder"

In het afgelopen seizoen deed Ajax het nog heel erg goed in de Europa League, maar in het algemeen kun je toch stellen dat de Nederlandse competitie en het Nederlands elftal steeds verder afglijden. Oud-verdediger van Feyenoord John de Wolf trekt aan de bel in de nieuwste uitgave van Voetbal International.



De Wolf zegt over onze competitie: "Dat Ajax en Feyenoord tegelijk in eigen huis verliezen is opvallend. Maar vooral de manier waarop is natuurlijk veelzeggend. En als je Vitesse en NAC eerder die week in de beker ziet, dan vraag je je wel af waar dit een keer ophoudt." De voormalige stopper zegt dat het wel leuk is voor het publiek dat er verrassingen voorkomen. "Maar als ex-prof kijk ik natuurlijk kritischer. Je ziet toch dat wat we al eerder zagen zich doorzet. Het niveau wordt ieder jaar minder."



Sportmarketeer Chris Woerts is het niet eens met De Wolf. "Wat er nu allemaal gebeurt, is goed voor de Eredivisie. Qua spanning en sensatie is de Eredivisie echt hartstikke leuk en juist die twee componenten maken het dan ook commercieel gezien zeer interessant."