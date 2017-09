Actie Insigne bij Napoli-Feyenoord gaat viral

Vleugelspits Lorenzo Insigne scoorde op dinsdagavond de 1-0 voor Napoli tegen Feyenoord in het San Paolo-stadion. Dat is echter niet waar men het op de sociale media over heeft. Na zijn goal rende de aanvaller naar zijn medespeler Piotr Zieliński, die hem het shirt van de geblesseerde Arek Milik moest overhandigen. De Pool maakte echter een foutje ...





This is pretty funny. 😂 ...but also a beautiful gesture from Insigne. Forza Milik. 💪🏻 #NapFey pic.twitter.com/eL9vP8UyM9 — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) September 26, 2017