Analist vindt Heitinga saai: 'Hij had niet zoveel te vertellen'

Kees Kwakman is niet alleen speler van FC Volendam, maar ook analist. Nieuwe Revu vroeg hem wie zijn favoriete analist is.



Kwakman is over meerdere namen goed te spreken, maar niet over John Heitinga. De oud-Ajacied wordt regelmatig bekritiseerd. "Ja, dat snap ik wel, want John had niet zoveel te vertellen", aldus Kwakman.



"Jan Joost van Gangelen vroeg hem eens tijdens Atlético Madrid-Real Madrid of hij als speler van Atlético ook vaak reacties kreeg als hij bijvoorbeeld bij een tankstation stond. Jan-Joost was duidelijk op zoek naar een leuk verhaal, maar John zei alleen maar nee. Dan komt er natuurlijk niet echt leven in de brouwerij", vervolgt de Volendammer.



"Ik zou in dat geval dan een leuke anekdote vertellen. Dat vinden mensen leuk om te horen, zeker als je er zelf hebt gespeeld. Maar goed, niet iedereen is hetzelfde."