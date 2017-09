Goed nieuws voor Vitesse: sterkhouders mee naar Nice

Het Vitesse van Henk Fraser neemt het donderdagavond in de Europa League op tegen OGC Nice. Thulani Serero en Alexander Büttner zitten bij de selectie. Beide basiskrachten hadden fysieke klachten en waren twijfelachtig voor de wedstrijd van donderdag in Frankrijk.



Dat liet Vitesse weten op de officiële website. Serero moest zondag tegen Ajax geblesseerd het veld verlaten nadat de middenvelder een tik kreeg op zijn achillespees. Büttner kampt met een nekblessure, maar trainer Henk Fräser hoopt dus toch en beroep te kunnen doen op het tweetal. Fräser neemt 21 spelers mee naar Nice voor de Europese wedstrijd.



Arnold Kruiswijk vliegt niet mee naar Frankrijk. De verdediger heeft rugklachten en blijft in Nederland. Verder beschikt Fraser dus over een fitte groep.