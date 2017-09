Zidane over uitblinkende Ronaldo: 'Dat zegt alles'

Real Madrid was dinsdagavond met 1-3 te sterk voor het Borussia Dortmund van Peter Bosz. Cristiano Ronaldo speelde zijn vierhonderdste officiële wedstrijd voor Real Madrid. Door twee keer te scoren onderstreepte hij zijn buitenaardse cijfers nog maar eens.



De goals brachten zijn totaal op 411 doelpunten voor Real. Trainer Zinedine Zidane kan alleen maar genieten van het werken met en het kijken naar Ronaldo. "Ik ben ontzettend blij voor Cristiano. Eigenlijk vond ik de hele ploeg briljant voetballen. Het was echt een geweldige wedstrijd van onze kant. Dat Cristiano weer twee keer scoort in een belangrijke wedstrijd, zegt alles", wordt de Fransman geciteerd door Voetbal International.



Ook Gareth Bale kreeg lof van Zidane. "Ik heb het idee dat we steeds meer de oude Gareth zien. Hij was erg goed vandaag. Dit gun ik hem van harte."