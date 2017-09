Napoli-sterspeler Mertens spreekt zich uit over Feyenoord

Dries Mertens had dinsdagavond een belangrijk aandeel in de 3-1-zege van Napoli op Feyenoord. De kleine Belg scoorde en was bijzonder blij met de overwinning op de Rotterdammers.



"Deze drie punten kunnen cruciaal zijn", zei Mertens tegen Mediaset Premium. "Het was erg belangrijk om vandaag te winnen, aangezien we tegen Shakhtar onderuit gingen", vervolgde Mertens. "Het is altijd mooi om in de Champions League te spelen. We waren erg goed. Niet de hele wedstrijd, helaas. Feyenoord heeft ook spelers met kwaliteit."



Mertens ging ook nog even in op Arek Milik, die wederom geblesseerd is geraakt. "We speelden deze wedstrijd voor hem. Het is ongelooflijk hoeveel pech iemand kan hebben. Dit is erg moeilijk voor hem. Mijn goal en de winst waren voor hem."