Bijzonder slecht blessurenieuws voor Feyenoord

De Eredivisie-topclub Feyenoord zit momenteel wel in de hoek waar de klappen vallen. De Rotterdammers hebben al een paar keer verloren en krijgen ook steeds vaker te maken met personele problemen. Eric Botteghin ligt er lange tijd uit met een vervelende blessure, maar Giovanni van Bronckhorst kan ook wekenlang niet over Jan-Arie van der Heijden beschikken.



Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad meldt namelijk via zijn Twitter-account dat de stopper van Feyenoord er zes weken uit zal liggen. De oud-speler van Vitesse heeft namelijk een spierblessure opgelopen en zal daar nu van moeten herstellen, waarna een revalidatieperiode volgt. Van der Heijden mist op die manier de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Ajax op 22 oktober, evenals Botteghin overigens.





Jan Arie van der Heijden minimaal zes weken uit de roulatie door spierscheuring in kuit, opgelopen in warming-up voor #napfey. #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) September 27, 2017