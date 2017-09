'Barça neemt beslissing over doelman Cillessen'

De situatie van Jasper Cillessen bij FC Barcelona is misschien niet schrijnend te noemen, toch komt hij ook niet heel vaak in actie. Alleen de Copa del Rey-wedstrijden zijn van de Nederlander en dat is niet genoeg, zeker niet met het oog op het aankomende wereldkampioenschap, mocht Oranje zich plaatsen.



De Spaanse media schrijven op woensdagmorgen dat er bij de komst van Cillessen naar het Camp Nou-stadion verteld werd dat hij moest gaan concurreren met Marc-André ter Stegen. Anderhalf jaar later kun je toch wel concluderen dat de Duitser die strijd met vlag en wimpel gewonnen heeft. In de voorbereiding deed Cillessen het nog heel sterk, maar nu is hij weer verworden tot een vaste wisselspeler.



De Oranje-international kostte Barça ongeveer 13 miljoen euro en nu zou hij an sich wel weer mogen vertrekken. SL Benfica was concreet in de afgelopen transferperiode na het vertrek van Ederson Moraes naar Manchester City. Ook Crystal Palace werd echter in verband gebracht met Cillessen en zo nu en dan wordt er een link gelegd met Manchester United, als David de Gea dan eindelijk naar Real Madrid vertrekt.