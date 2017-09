Van Bronckhorst maakt zich zorgen: "Denk dat het wel ernstig is"

Giovanni van Bronckhorst hoefde vorig seizoen bijna geen speler te missen, nu raken ze achter elkaar geblesseerd. Jan-Arie van der Heijden lijkt het volgende slachtoffer.



"Ik denk dat het wel ernstig is", aldus Van Bronckhorst tegen Veronica. "In de laatste sprint kreeg hij ineens last van zijn kuit. Zuur dat hij niet kon spelen. We moeten afwachten wat morgenochtend de diagnose is voor Jan-Arie, maar het ziet er niet positief uit. Het gaat snel en het tekent de situatie waarin we zitten, want het zit zéker niet mee."



Eric Botteghin raakte afgelopen weekend al geblesseerd, waardoor Feyenoord opeens het volledige centrum kwijt is. Spits Jorgensen is al enige tijd uitgeschakeld. Michiel Kramer verving hem de afgelopen duels, maar hij zat ook op de tribune met een liesblessure. Dit lijkt niet al te ernstig.