"Talenten hebben is leuk en aardig, maar je moet er gewoon staan"

Ondanks de 3-1-nederlaag had Karim El Ahmadi het idee dat er voor Feyenoord wat te halen viel bij Napoli. De aanvoerder van de Rotterdammers baalde dan ook tegenover Veronica.



"Dit was echt onnodig. Bij die tweede en derde goal van hen waren we enorm naïef. Dan haal je jezelf zo uit de wedstrijd." Daarnaast miste Jens Toornstra ook nog een strafschop.



"We hebben geen tijd om ons te ontwikkelen. Talenten hebben is leuk en aardig, maar in de Champions League moet je er gewoon staan. Dit is zo frustrerend. Maar wat kan je eraan doen? Je kan er tegen vechten, maar verder kan je er weinig aan doen."