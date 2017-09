"Schandalig, het heeft mij persoonlijk echt geraakt.."

Vrijdag na de 0-0 remise op bezoek bij FC Emmen ging het helemaal mis rondom de meegereisde fans van Go Ahead Eagles. Er ontstond veel tumult en in treinen en bussen werd schade aangericht.



Na afloop zijn er 46 fans van de Deventenaren ingerekend door de ME. "Ik wil niet onbenoemd laten dat het mij persoonlijk echt heeft geraakt dat er afgelopen vrijdag na afloop van de wedstrijd zware vernielingen zijn aangebracht in één van de twee pendelbussen tussen het stadion van FC Emmen en het station", reageert Eagles-voorzitter Edwin Lugt op de clubwebsite.



"Bussen, die wij nota bene als club op eigen kosten hadden geregeld om het vervoer van de per trein reizende supporters mogelijk te maken. Dat de geboden service door een klein groepje op een dergelijke wijze wordt 'beloond', ik vind het schandalig.. Dit is doelbewust schade toebrengen - en de club met een kostenpost opzadelen. Er is niets maar dan ook niets dat dergelijk wangedrag rechtvaardigt", aldus een woedende Lugt tot slot.