Transferprioriteit Real Madrid: BCD in 2018 na megadeal'

Eden Hazard wordt jaarlijks aan wereldtopclubs zoals Real Madrid en PSG gelinkt, maar de sterspeler van Chelsea mag na het WK alvast één club schrappen.



El Mundo Deportivo meldt dat Florentino Perez in de zomer van 2018 nog eens zwaar wil uitpakken op de transfermarkt. Real Madrid gaat voluit voor Paulo Dybala, dé sterspeler van Juventus.



Spelers zoals Eden Hazard, Edinson Cavani en Pierre Emerick Aubameyang staan ook op de verlanglijst van De Koninklijke, maar zij zijn geen prioriteit. Antoine Griezmann van Atlético Madrid is Plan B, want de Franse aanvaller kan na het seizoen voor 100 miljoen euro weg bij de rivaal uit Madrid.