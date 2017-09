Braziliaanse bondscoach: "Dit land gaat het WK winnen"

Bondscoach Roberto Martinez van België maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië en Cyprus. Op zich twee overbodige interlands want de Belgen zijn al zeker van hun deelname aan het WK in Rusland. En de verwachtingen rond de Rode Duivels zijn hooggespannen.



In eigen land heerst er de nodige scepsis rond de WK-kansen van België, begrijpelijk ook na een toch wel tegenvallend EK vorig jaar. Maar in het buitenland heeft men duidelijk een ander beeld van ons buurland. De Braziliaanse bondscoach Tite bijvoorbeeld, is serieus onder de indruk.



Zo kreeg hij tijdens een evenement in Rio De Janeiro de vraag wie, naast Brazilië natuurlijk, de favorieten zijn voor de WK-eindzege. "Duitsland is erg sterk. Frankrijk en Italië zijn dat natuurlijk ook altijd. Maar ik hou van België, daar zit zoveel individueel talent. Ik kan me geen enkele generatie herinneren die zo goed is als de huidige van België", klonk Tite bijzonder lovend.