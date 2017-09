OFFICIEEL: Gewezen ster van Barça én Real gaat voor bizarre job

Heel wat voetballers zetten na hun actieve spelerscarrière de stap naar het trainersvak en Javier Saviola is geen uitzondering op die regel. De 35-jarige Argentijnse ex-spits kwam in zijn carrière uit voor onder meer FC Barcelona, AS Monac, Sevilla, Real Madrid en Benfica en kan met zo'n cv dus bij veel clubs terecht.



Maar Saviola gaat voor de weg van de geleidelijkheid en dat mag je wel erg letterlijk nemen. Zo gaat hij een jeugdploeg trainen... in Andorra. Daar heeft Saviola zich na het beëindigen van zijn spelerscarrière gevestigd, meldt El Mundo Deportivo.



Bovendien gaat Saviola bij de Andorrese nationale U16 niet eens aan de slag als hoofdcoach. Hij wordt er assistent van Oscar Sonejee, een Andorrese ex-international. Over onderaan de ladder beginnen gesproken...





Javier Saviola debuta en los banquillos. El argentino será el asistente técnico del ENFAF, un equipo juvenil de Andorra pic.twitter.com/RQc0PdFKzZ — Loco X El Fútbol (@locoxelfutbolGT) 26 september 2017