Henry: "Hij is de énige spits van wereldklasse in de PL"

In de Premier League hebben de toppers hun start niet gemist en dat weerspiegelt zich ook in de topschutterslijst. Met zes goals prijken Lukaku, Agüero en Morata bovenaan, op de voet gevolgd door Sterling en Vardy. Maar voor Thierry Henry zijn zij niet allemaal topspelers.



"De enige die van wereldklasse is, of van wereldklasse geweest is, is Agüero. Omwille van hoe lang hij al presteert in deze competitie, elk jaar opnieuw", stelt de analist bij Sky Sports. Al ziet Henry nog genoeg potentieel in de Premier League.



"Lukaku zit nog maar net bij Manchester United en heeft nog niet veel in de Champions League gespeeld. Kane heeft vorig jaar ook niet veel kunnen tonen in Europa. Morata zat vaak op de bank bij Real Madrid, maar had een goed jaar bij Juventus. Ze zullen er wel komen, en we moeten blij zijn dat die spelers in onze competitie spelen."