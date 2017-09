Lof voor Cocu: "Dat is één van zijn pluspunten"

De laatste weken regende het kritiek op PSV-trainer Phillip Cocu, maar mede dankzij de 1-7 zege op FC Utrecht staat hij er inmiddels toch weer wat rooskleuriger op.



Zo is Henk Hoijtink, chef sport van de Trouw, positief over Cocu betreft zijn handelswijze met jeugdspelers. Cocu zei onlangs dat talenten eerst echt minuten moeten verdienen, alvorens ze de kans krijgen. "Dat moet vaker gezegd worden. Hij handelt er ook naar. Dat is een pluspunt van Cocu", stelt Hoijtink bij Natafelen met Kees op FOX Sports.



"Cocu kijkt gewoon naar die jongens en vindt ze nog niet goed genoeg", doelt hij op onder meer Sam Lammers en Kenneth Paal. "Als iemand met de achtergrond van Cocu dat zegt, ben ik geneigd het aan te nemen. Als een jeugdspeler écht zo goed is, zal geen trainer ze niet opstellen."