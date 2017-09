'Opnieuw buitenlandse interesse voor Roda JC'

Het is onduidelijk of Aleksei Korotaev nog terugkeert bij Roda JC Kerkrade. De op borgtocht vrijgelaten aspirant-eigenaar moet de uitspraak van de rechter afwachten, maar ongeacht de afloop is de kans op buitenlands geld in Limburg heel reëel te noemen.



"Roda kan niet blijven wachten", schrijft Voetbal International. "Bij de overname door Frits Schrouff eind 2015 werd met de loempiamagnaat afgesproken dat de club binnen drie jaar (een) nieuwe groot- aandeelhouder(s) zou strikken. Als alternatief voor Korotaev doemen andere opties op."



Het medium vervolgt: "Een aantal buitenlandse partijen, onder meer een uit Engeland, heeft via tussenpersonen interesse getoond om een belang in de Eredivisionist te nemen Algemeen directeur Wim Collard was niet bereikbaar voor commentaar."



Korotaev (31) is in afwachting van zijn beroepszaak vanwege het uitschrijven van een ongedekte miljoenen-cheque, waardoor hij in Dubai voor drie jaar werd veroordeeld. Roda JC hoopt op vrijspraak om de beloofde miljoenen te kunnen opstrijken.