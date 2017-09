Mertens oogst lof: "Dries inspireerde iedereen"

Dries Mertens is tegenwoordig een grote meneer als aanvalsleider van Napoli, maar amper tien jaar geleden voetbalde de Belg nog voor AGOVV Apeldoorn in de Jupiler League. Trainer John van den Brom was destijds zijn trainer.



"Dries is zo'n mooi ventje", stelt de AZ-trainer in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Napoli Feyenoord. "In onze tijd bij AGOVV woonde hij zelfs in één huis met Nacer Chadli, de andere topspeler. De besten trekken altijd naar elkaar toe. Dan vroeg hij: 'Trainer, kunnen we vanmiddag nog een keer trainen? Anders zitten we daar maar, alleen in ons huisje.'"



Van den Brom vervolgt in De Volkskrant: "Hij kwam ook aanzetten met zo'n balletje in een netje, waartegen voetballers schoppen voor het voetenwerk. Op een gegeven moment liepen ze daar allemaal mee. Dries inspireerde iedereen, en hij wist waarom hij het deed: voor dat ene doel, beter worden."